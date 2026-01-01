«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки

Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег

Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину

Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой

КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей

20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает

Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней

Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»