28-летняя Цянь Вэй помешана на своей карьере, но работа в юридической компании бывшего сокурсника никак не помогает осуществлению амбиций. Девушка уверена, что начальник Лу Сюн относится к ней предвзято и придирается по пустякам за прошлую обиду еще со студенческих времен. Серьезная автомобильная авария приводит к тому, что Цянь Вэй впадает в кому. В мире сновидений она неожиданно видит Лу Сюна и вспоминает, каким он был во времена учебы. Встретив его в этом мире грез, Цянь Вэй открывает для себя совершенно другую сторону своего привередливого босса.