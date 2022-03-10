Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Роман в законе
Постер сериала Роман в законе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Роман в законе

Роман в законе (2022 - 2022)

Cai bu yao he lao ban tan lian ai 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 24 часа 45 минут

О чем сериал

28-летняя Цянь Вэй помешана на своей карьере, но работа в юридической компании бывшего сокурсника никак не помогает осуществлению амбиций. Девушка уверена, что начальник Лу Сюн относится к ней предвзято и придирается по пустякам за прошлую обиду еще со студенческих времен. Серьезная автомобильная авария приводит к тому, что Цянь Вэй впадает в кому. В мире сновидений она неожиданно видит Лу Сюна и вспоминает, каким он был во времена учебы. Встретив его в этом мире грез, Цянь Вэй открывает для себя совершенно другую сторону своего привередливого босса.

В ролях
В ролях
Хуан Цзытао
Сун Цзуэр
Цзинь Фэн
Хун Цзяньтао
Ни Цзинъян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Роман в законе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 33 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше