Квентин — застенчивый сотрудник компании, производящей писсуары, который считает свою карьеру крайне неудачной (босс наживается на его доброте), а семейную жизнь несостоявшейся (жена требует развода). Мир главного героя переворачивается, когда он становится свидетелем перестрелки на заправке и спасает загадочную женщину по имени Бланш. Вскоре Квентин узнает, что она работает на тайную компанию под названием Knok, которая занимается организацией спонсируемых убийств. Квентин неожиданно понимает, что может начать карьеру киллера, попутно обретая неожиданные навыки, смелость и возможность заново определить себя.