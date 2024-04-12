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Постер сериала Убийца поневоле
Постер сериала Убийца поневоле
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Убийца поневоле

Убийца поневоле (2024 - …)

Knok 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 13ème RUE
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Квентин — застенчивый сотрудник компании, производящей писсуары, который считает свою карьеру крайне неудачной (босс наживается на его доброте), а семейную жизнь несостоявшейся (жена требует развода). Мир главного героя переворачивается, когда он становится свидетелем перестрелки на заправке и спасает загадочную женщину по имени Бланш. Вскоре Квентин узнает, что она работает на тайную компанию под названием Knok, которая занимается организацией спонсируемых убийств. Квентин неожиданно понимает, что может начать карьеру киллера, попутно обретая неожиданные навыки, смелость и возможность заново определить себя.

В ролях
В ролях
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Норберт Феррер
Норберт Феррер
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Элис Де Ланкесэ
Элис Де Ланкесэ
Тома Соливерес
Тома Соливерес
Бастьен Угетто
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Убийца поневоле - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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