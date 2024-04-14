Драматический сериал из Новой Зеландии, рассказывающий о двух женщинах на грани нервного срыва и катастрофы, которая может уничтожить их обеих. Когда-то Тесс (Тесс Хобрич, «Клуб плохих матерей») и Николь (Моргана О’Рейли, «Тайные дела подружек невесты») были лучшими подругами и одной семьей, ведь их мужья – родные братья. Женщины тщательно хранили тайну о трагедии, которая случилась с ними во время совместного отдыха. Теперь же Николь становится суррогатной матерью для ребенка Тесс, но землетрясение, произошедшее в их маленьком прибрежном городке, оставляет трещины не только на поверхности, но и в их сердцах. Цепочка роковых событий, обмана и личных обид ставит под угрозу соглашение между женщинами, а ребенок становится разменной монетой в конфликте экс-подруг. Чем закончится эта непростая история и смогут ли женщины сохранить свой секрет в тайне, дабы защитить своих близких от беды пострашнее, чем землетрясение?