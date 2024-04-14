Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Заклятые подруги
1 постер
Киноафиша Сериалы Заклятые подруги

Заклятые подруги (2024 - 2024)

Friends Like Her 18+
Год выпуска 2024
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ThreeNow
Продолжительность сериала 4 часа 18 минут

О чем сериал

Драматический сериал из Новой Зеландии, рассказывающий о двух женщинах на грани нервного срыва и катастрофы, которая может уничтожить их обеих. Когда-то Тесс (Тесс Хобрич, «Клуб плохих матерей») и Николь (Моргана О’Рейли, «Тайные дела подружек невесты») были лучшими подругами и одной семьей, ведь их мужья – родные братья. Женщины тщательно хранили тайну о трагедии, которая случилась с ними во время совместного отдыха. Теперь же Николь становится суррогатной матерью для ребенка Тесс, но землетрясение, произошедшее в их маленьком прибрежном городке, оставляет трещины не только на поверхности, но и в их сердцах. Цепочка роковых событий, обмана и личных обид ставит под угрозу соглашение между женщинами, а ребенок становится разменной монетой в конфликте экс-подруг. Чем закончится эта непростая история и смогут ли женщины сохранить свой секрет в тайне, дабы защитить своих близких от беды пострашнее, чем землетрясение?

Заклятые подруги - трейлер первого сезона
Заклятые подруги  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Тесс Хобрич
Тесс Хобрич
Элизабет Хоторн
Элизабет Хоторн
Моргана О’Рейли
Джек Барри
Винни Беннетт
Jarod Rawiri
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Заклятые подруги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше