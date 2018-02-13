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Постер сериала Спасти Фейт
Постер сериала Спасти Фейт
Постер сериала Спасти Фейт
Постер сериала Спасти Фейт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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4 постера
Киноафиша Сериалы Спасти Фейт

Спасти Фейт (2018 - 2021)

Keeping Faith 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Фэйт Хауэллс — успешный адвокат и счастливая мать троих детей, которая временно оставила карьеру ради семьи. Но ее спокойная жизнь рушится, когда муж и по совместительству деловой партнер Эван внезапно бесследно исчезает. В поисках ответов Фэйт погружается в мир, полный тайн, и понимает, что муж годами вел двойную жизнь. Тем временем полиция начинает подозревать ее саму в причастности к исчезновению, а старые знакомые показывают свои истинные лица. Стремясь защитить детей, найти мужа и сохранить фирму, Фэйт с головой окунается в паутину лжи, коррупции и предательств. Сможет ли женщина раскрыть правду и сохранить веру в себя и свою семью, когда все вокруг рушится?

В ролях
В ролях
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Ив Майлс
Ив Майлс
Эйри Томас
Брэдли Фригард
Сюзанн Пэкер
Рашан Стоун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Спасти Фейт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Спасти Фейт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Спасти Фейт - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 6 эпизодов
 
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