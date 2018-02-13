Фэйт Хауэллс — успешный адвокат и счастливая мать троих детей, которая временно оставила карьеру ради семьи. Но ее спокойная жизнь рушится, когда муж и по совместительству деловой партнер Эван внезапно бесследно исчезает. В поисках ответов Фэйт погружается в мир, полный тайн, и понимает, что муж годами вел двойную жизнь. Тем временем полиция начинает подозревать ее саму в причастности к исчезновению, а старые знакомые показывают свои истинные лица. Стремясь защитить детей, найти мужа и сохранить фирму, Фэйт с головой окунается в паутину лжи, коррупции и предательств. Сможет ли женщина раскрыть правду и сохранить веру в себя и свою семью, когда все вокруг рушится?