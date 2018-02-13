Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику

Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас