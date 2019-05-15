После загадочной битвы девушка-воительница просыпается во дворце и не помнит даже своего имени. Ей объясняют, что она единственная сестра императора, принцесса Ронг Ле. И у неё вот-вот должен состояться политический брак с принцем из соседнего государства Ую. Однако гордый жених, даже не взглянув на невесту, даёт отказ. Несмотря на это, Ронг Ле решает задержаться в его королевстве. Она притворяется хозяйкой чайного домика по имени Мань Яо, чтобы найти бесценную книгу – ключ к процветанию всей страны. Эти поиски снова приводят её к принцу Ую. Он безумно влюбляется в Мань Яо, не подозревая об её настоящей личности.