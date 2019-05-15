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Постер сериала Волосы в серебре
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Киноафиша Сериалы Волосы в серебре

Волосы в серебре (2019 - 2019)

Bai fa wang fei 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 43 часа 30 минут

О чем сериал

После загадочной битвы девушка-воительница просыпается во дворце и не помнит даже своего имени. Ей объясняют, что она единственная сестра императора, принцесса Ронг Ле. И у неё вот-вот должен состояться политический брак с принцем из соседнего государства Ую. Однако гордый жених, даже не взглянув на невесту, даёт отказ. Несмотря на это, Ронг Ле решает задержаться в его королевстве. Она притворяется хозяйкой чайного домика по имени Мань Яо, чтобы найти бесценную книгу – ключ к процветанию всей страны. Эти поиски снова приводят её к принцу Ую. Он безумно влюбляется в Мань Яо, не подозревая об её настоящей личности. 

В ролях
В ролях
Аариф Ли
Аариф Ли
Цзин Чао
Чжан Сюэин
Гао Шуан
Лео Ло
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Волосы в серебре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 58 эпизодов
 
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