Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс

HBO умеет бить по нервам: 3 коротких сериала с рейтингом до 8,6, после которых «Игра престолов» покажется разминкой

Ждали 4 года, и еще подождете: Паттинсон снова повесил костюм Бэтмена на гвоздь — фанаты DC, крепитесь

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Мечтали об очередном 007? В новом сериале Фасбендер играет не Бонда, но в роли шпиона безумно хорош: не зря получил 92% на RT

Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)

Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману