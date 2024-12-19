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13 Клиническая. Начало
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Отзывы о сериале «13 Клиническая. Начало»
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Опер Погон
19 декабря 2024, 16:36
«13 клиническая. Начало» - это сериал, который стоит посмотреть как любителям мистики, так и качественных детективов. История хорошо проработана до сущих мелочей. Также мне нравится то, что в центре сюжета поставили мать, которая ради спасения своего ребенка готова идти на крайние меры и соглашается на очень опасную и непредсказуемую работу. Советский антураж тоже не подкачал, так что посмотреть сериал стоит в любом случае.
19 декабря 2024, 16:36
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Асель Мишина
19 декабря 2024, 20:33
Оценка
Мне лично сериал нравится. Ирина Старшенбаум радует своей игрой, реально за нее переживаю и хочется, чтобы с ее ребёнком все было хорошо. Также хочу выделить Павла Прилучного, который играет самоуверенного и заносчивого чиновника, который хочет подчинить себе весь НИИ. Образ вышел колоритным и запоминающимся, сильно отличается от его предыдущих ролей. «13 клиническая. Начало» как раз тот сериал, который точно заслуживает внимания. Поверьте, будете приятно удивлены.
19 декабря 2024, 20:33
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Ольга Штыкова
22 декабря 2024, 11:59
Сериал не понравился Между первым и вторым сериалов это небо и земля.Зачем было брать на гл.роль безликую и амебную Старшенбаум.Ее игра погубила весь сериал.отвроватительно сыграла мать .Ей бы надо бы сначало самой родить ребенка а потом пытаться играть роль матери.
22 декабря 2024, 11:59
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Киноафиша.инфо
22 декабря 2024, 20:01
в ответ на сообщение
Ольга Штыкова от 22 декабря 2024, 11:59
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
22 декабря 2024, 20:01
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Киноафиша.инфо
22 декабря 2024, 20:02
в ответ на сообщение
Асель Мишина от 19 декабря 2024, 20:33
Cериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
22 декабря 2024, 20:02
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Киноафиша.инфо
22 декабря 2024, 20:02
в ответ на сообщение
Опер Погон от 19 декабря 2024, 16:36
Очень интересно было прочесть ваше мнение, спасибо большое ☺️
22 декабря 2024, 20:02
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Germaine Hodge
23 декабря 2024, 12:17
Оценка
На самом дел очень даже неплохой сериал. По моим личным ощущениям, он вышел даже лучше, чем первый сезон с Козловским. Меня сразу зацепила история главной героини Яны и то, как она прикладывает все усилия, чтобы спасти своего ребенка. Самое интересное начинается тогда, когда героиня Старшебаум начинает работать в секретном исследовательском комплексе. Вот тут интрига закручивается на максимум и мистики тоже будет, хоть отбавляй!
23 декабря 2024, 12:17
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sdhss272787
24 декабря 2024, 10:47
Оценка
Вот это я понимаю вышел классный приквел к отличному мистическому сериалу. Стоит признать, что авторы хорошо потрудились и создали реально сложную, запутанную и вместе с тем увлекательную историю, которую действительно интересно смотреть. Актеры идеально подобраны на свои роли, особенно Старшенбаум и Гилев. Также порадовала концовка – она смелая и эмоциональная. Определенно рекомендую к просмотру
24 декабря 2024, 10:47
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Саша Быстряков
27 декабря 2024, 14:15
Оценка
С большим интересом смотрю новый сериал «13 клиническая. Начало». Главной героиней выступает психоневролог Яна в исполнении Ирины Старшенбаум и она должна спасти своего сына от рук Люцифера. И чтобы это сделать, Яна должна влиться в работу секретного исследовательского комплекса и доказать, что она специалист, без которого тут точно не обойтись. Сериал отличается серьезной интригой, неожиданными поворотами сюжета и увлекательными расследованиями. Посмотреть стоит по любому, мои смелые рекомендации.
27 декабря 2024, 14:15
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kiselevaka1992
27 декабря 2024, 15:16
Оценка
Сериал «13 клиническая» в свое время мне действительно очень понравился и вот теперь на экраны вышел приквел, который рассказывает о том, что именно происходило в том самом таинственном НИИ на заре его создания. Главную роль в сериале сыграла Ирина Старшенбаум и ее образ мне понравился. Она играет психоневролога и мать, которая на все готова ради своего ребенка. Также мне тут запомнился Сергей Гилев, сыгравший директора секретного проекта «Дружба». В каждой серии героям приходится иметь дело с непредсказуемыми сверхъестественными событиями и скажу, что так просто расслабиться тут не получится - напряжение и интрига просто на высоте!
27 декабря 2024, 15:16
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tarasovaal1975
28 декабря 2024, 11:42
Оценка
Лично для меня сериал был ожидаемыми, потому что он рассказывает нам о том, что происходило в хорошо известной нам клинике задолго до того, как в нее попал хирург Кирилл Акиньшин. Так вот сериал выделяется аутентичной советской стилистикой и представляет собой сочетание медицинского детектива с мистикой и простой, понятной человеческой драмой. Понравилось, что авторы также очень органично добавили нотки иронии и юмора. Я считаю, что у режиссера Ильи Ермолова вышло на самом деле отличное зрелище, которое запросто удерживает зрительское внимание на протяжении всех вышедших серий и мне честно хотелось бы увидеть хотя бы еще один сезон данного проекта.
28 декабря 2024, 11:42
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