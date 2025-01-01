[повторяемая линия]

Нарратор В нашем мире не хватает чего-то важного. Удивительных животных, которых время оставило позади. Но что, если мы можем их вернуть? Что, если вымирание не обязательно навсегда? Мы отправляемся в путешествие назад во времени на сафари с отличием, пока искатель приключений Нигел Марвен погружается в доисторическую эпоху, чтобы спасти существ на грани вымирания. Его план — вернуть их в безопасность настоящего и дать им второй шанс.