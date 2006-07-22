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Киноафиша Сериалы Доисторический парк

Доисторический парк (2006 - 2006)

Prehistoric Park 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Тысячи видов животных исчезли с лица Земли за миллионы лет эволюции. Но что,если попытаться их вернуть к жизни и дать им еще один шанс на выживание? Исследователь дикой природы и большой любитель приключений Найджел Марвин планирует создать в XXI веке собственный Доисторический Парк и заселить его невиданными обитателями. С помощью машины времени он отправляется на необычное сафари в далекое прошлое нашей планеты,чтобы познакомиться с первобытными животными. Найджела ждут встречи с самыми свирепыми хищниками древнего мира - тираннозаврами и саблезубыми тиграми, а также мохнатыми носорогами и огромными мамонтами, гигантскими крокодилами и пещерными медведями. Добро пожаловать в Доисторический Парк!

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Доисторический парк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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