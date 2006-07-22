Тысячи видов животных исчезли с лица Земли за миллионы лет эволюции. Но что,если попытаться их вернуть к жизни и дать им еще один шанс на выживание? Исследователь дикой природы и большой любитель приключений Найджел Марвин планирует создать в XXI веке собственный Доисторический Парк и заселить его невиданными обитателями. С помощью машины времени он отправляется на необычное сафари в далекое прошлое нашей планеты,чтобы познакомиться с первобытными животными. Найджела ждут встречи с самыми свирепыми хищниками древнего мира - тираннозаврами и саблезубыми тиграми, а также мохнатыми носорогами и огромными мамонтами, гигантскими крокодилами и пещерными медведями. Добро пожаловать в Доисторический Парк!