Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
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