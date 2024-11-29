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Постер сериала Загадка Брюса Бедлама
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Киноафиша Сериалы Загадка Брюса Бедлама

Загадка Брюса Бедлама (2024 - 2024)

Zagadka Bryusa Bedlama 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Давний приятель Карташовой убит невероятным способом – с помощью головоломки, подключённой к затягивающемуся на шее брейсу. Убитый не смог набрать правильный ответ на вопрос "Кто твой друг?" – и брейс задушил его. Теперь Ольге и Светлане предстоит вычислить убийцу, но это только половина истории. Вторая заключается в том, что убитый составил список наследников, поставив в завещании необычное условие: коллекцию головоломок стоимостью в 50 миллионов рублей получит тот из них, кто разгадает загадку Бедлама и соберёт куб тремя определёнными способами. В списке наследников есть и Карташова.

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Сезоны
Загадка Брюса Бедлама - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
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