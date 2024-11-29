Давний приятель Карташовой убит невероятным способом – с помощью головоломки, подключённой к затягивающемуся на шее брейсу. Убитый не смог набрать правильный ответ на вопрос "Кто твой друг?" – и брейс задушил его. Теперь Ольге и Светлане предстоит вычислить убийцу, но это только половина истории. Вторая заключается в том, что убитый составил список наследников, поставив в завещании необычное условие: коллекцию головоломок стоимостью в 50 миллионов рублей получит тот из них, кто разгадает загадку Бедлама и соберёт куб тремя определёнными способами. В списке наследников есть и Карташова.