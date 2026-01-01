Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2»
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Гордость мира боевых искусств
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Кадры из сериала «Гордость мира боевых искусств»
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Сыплю чайную ложку на ватный диск и кидаю в мусорное ведро: вместо запаха помойки – свежесть, как в хвойном лесу
Бетон и асфальт — деньги закопанные в грязь: давно нашли более дешевый способ обустроить въезд на участок
Отмену домашнего задания для школьников в Госдуме признали ошибкой: последствия будут печальными
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
В этом детективе с 8.3 на IMDb – «ни одной лишней сцены»: его зовут «чистым совершенством» и ставят 97% свежести
Рейтинг 8,9 на IMDb и рекордные 25 номинаций на «Эмми»: этот сериал уже прозвали главным хитом 2026 года (утер нос даже «Рыцарю Семи королевств»)
Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»
20,7 млн просмотров за 5 дней: «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом возглавила Netflix, но неожиданно уступила второй части
В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала
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