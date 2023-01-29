Е Си — добрая и благородная девушка, мечтающая стать выдающейся героиней своего времени. Она искренне помогает слабым и нуждающимся, но не понимает тёмных сторон человеческой натуры. Её используют, обманывают и предают те, кому она доверяла, что не только портит её репутацию, но и ставит под угрозу её жизнь. Однако, несмотря на все испытания, Е Си не изменяет своим убеждениям, веря, что справедливость живёт в сердце каждого человека. Она отправляется на поиски правды, чтобы доказать свою невиновность. В ходе своего пути она встречает небесного лекаря Бай Юэ, который тайно оберегает её и разделяет с ней испытания на грани жизни и смерти.