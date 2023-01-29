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Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Постер сериала Гордость мира боевых искусств
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Гордость мира боевых искусств

Гордость мира боевых искусств (2023 - 2023)

Wulin Heroes 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Е Си — добрая и благородная девушка, мечтающая стать выдающейся героиней своего времени. Она искренне помогает слабым и нуждающимся, но не понимает тёмных сторон человеческой натуры. Её используют, обманывают и предают те, кому она доверяла, что не только портит её репутацию, но и ставит под угрозу её жизнь. Однако, несмотря на все испытания, Е Си не изменяет своим убеждениям, веря, что справедливость живёт в сердце каждого человека. Она отправляется на поиски правды, чтобы доказать свою невиновность. В ходе своего пути она встречает небесного лекаря Бай Юэ, который тайно оберегает её и разделяет с ней испытания на грани жизни и смерти.

В ролях
В ролях
Ци Пэйсинь
Ли Хунъи
Чжу Цзаньцзинь
Ван Цянь
Riying Huang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Сезоны
Гордость мира боевых искусств - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 22 эпизода
 
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