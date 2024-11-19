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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Слушатели (2024 - 2024)
The Listeners
18+
драма
Год выпуска
2024
Страна
Великобритания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
BBC One
Продолжительность сериала
3 часа 0 минут
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
О чем сериал
Оденажды молодая женщина начинает слышать странный звук, которого не замечают окружающие ее люди.
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В ролях
В ролях
Ребекка Холл
Гэйл Ранкин
Сэмюэл Эдвард-Кук
Александр Андерсон
Claire Ashton
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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