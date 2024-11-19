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Киноафиша Сериалы Слушатели

Слушатели (2024 - 2024)

The Listeners 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Оденажды молодая женщина начинает слышать странный звук, которого не замечают окружающие ее люди.

В ролях
В ролях
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Сэмюэл Эдвард-Кук
Александр Андерсон
Claire Ashton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Слушатели - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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