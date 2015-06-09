Она - последняя богиня в царстве смертных и звезда, приносящая беды. Когда она родилась, все цветы в округе увяли, а небеса затянуло мрачными тучами. Поэтому ее нарекли Хуа Цянь Гу, что означает Тысяча Увядших Цветов. От нее исходит волшебный аромат, который притягивает чудовищ и демонов. Умирая, отец наказал Хуа Цянь Гу отправиться на поиски наставника, который обучил бы ее боевым искусствам. На своем пути она встретит друзей и недругов, но главная ее встреча с Бай Цзы Хуа, высшим бессмертным хранителем царства смертных из клана Извечного Служения, перевернет их жизни. Он станет ее наставником и мучителем, она его ученицей и причиной его падения. Но станут ли они друг другу возлюбленными?