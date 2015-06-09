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Киноафиша Сериалы Путешествие цветка

Путешествие цветка (2015 - 2015)

Hua qian gu 18+
Год выпуска 2015
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 43 часа 30 минут

О чем сериал

Она - последняя богиня в царстве смертных и звезда, приносящая беды. Когда она родилась, все цветы в округе увяли, а небеса затянуло мрачными тучами. Поэтому ее нарекли Хуа Цянь Гу, что означает Тысяча Увядших Цветов. От нее исходит волшебный аромат, который притягивает чудовищ и демонов. Умирая, отец наказал Хуа Цянь Гу отправиться на поиски наставника, который обучил бы ее боевым искусствам. На своем пути она встретит друзей и недругов, но главная ее встреча с Бай Цзы Хуа, высшим бессмертным хранителем царства смертных из клана Извечного Служения, перевернет их жизни. Он станет ее наставником и мучителем, она его ученицей и причиной его падения. Но станут ли они друг другу возлюбленными?

В ролях
В ролях
Уоллес Хо
Zhao Liying
Ma Ke
Jiang Xin
Цзян Минъян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Путешествие цветка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 58 эпизодов
 
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