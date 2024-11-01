Настя попадает в страшную аварию. Вылетевшая на встречку легковушка таранит её автомобиль, виновница ДТП погибает на месте. Придя в себя, Настя понимает, что полностью забыла свою жизнь, зато помнит последние минуты жизни погибшей девушки Марины, как будто в момент столкновения их воспоминания перемешались. Настя пытается выйти на связь с мужем Марины: она смутно помнит о какой-то страшной опасности, грозящей их сыну. Однако Владимир принимает её за сумасшедшую, а собственный муж, которого она никак не может узнать, категорически против её общения с посторонними мужчинами.