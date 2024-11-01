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Постер сериала Встреча на встречке
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Киноафиша Сериалы Встреча на встречке

Встреча на встречке (2024 - 2024)

Vstrecha na vstrechke 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Настя попадает в страшную аварию. Вылетевшая на встречку легковушка таранит её автомобиль, виновница ДТП погибает на месте. Придя в себя, Настя понимает, что полностью забыла свою жизнь, зато помнит последние минуты жизни погибшей девушки Марины, как будто в момент столкновения их воспоминания перемешались. Настя пытается выйти на связь с мужем Марины: она смутно помнит о какой-то страшной опасности, грозящей их сыну. Однако Владимир принимает её за сумасшедшую, а собственный муж, которого она никак не может узнать, категорически против её общения с посторонними мужчинами.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Встреча на встречке - Сезон 1 Сезон 1
2024, 2 эпизода
 
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