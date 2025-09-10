Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Кэрри
Статьи
Статьи о сериале «Кэрри»
О сериале
Сезоны
Статьи
Актеры и роли
Статьи о сериале «Кэрри»
Вся информация о сериале
Король ужасов может гордиться: самые страшные адаптации Стивена Кинга, которые не дадут спать минимум пару ночей
Начиная самыми первыми адаптациями и заканчивая недавними релизами.
Написать
10 сентября 2025 17:38
Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана
Не зря Стивен Кинг то и дело расхваливает режиссера и коллегу.
1 комментарий
3 июля 2025 10:52
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667