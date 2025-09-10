Menu
Carrie
Статьи о сериале «Carrie»
Король ужасов может гордиться: самые страшные адаптации Стивена Кинга, которые не дадут спать минимум пару ночей
Начиная самыми первыми адаптациями и заканчивая недавними релизами.
10 September 2025 17:38
Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана
Не зря Стивен Кинг то и дело расхваливает режиссера и коллегу.
1 comment
3 July 2025 10:52
