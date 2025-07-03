Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана

Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана

3 июля 2025 10:52
Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана

Не зря Стивен Кинг то и дело расхваливает режиссера и коллегу.

Уже давно ни для кого не секрет, что Квентин Тарантино отличается своеобразным вкусом не только с точки зрения собственных сюжетов, но и в отношении фильмов и сериалов, от которых он сам фанатеет. Режиссер не раз признавался в том, что на дух не переносит всеми любимые картины или, наоборот, обожает то, что многие недолюбливают — в любом случае, разнообразия жанров в личном списке фаворитов Тарантино точно хватает.

В частности, режиссер и не скрывает, что пересмотрел уже почти все хитовые сериалы на Нетфликсе и остался под большим впечатлением только от одного из таких — его, кстати, снимал большой фанат Стивена Кинга.

Квентин Тарантино обожает «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана

Кадр из сериала «Призраки дома на холме»

Об этом Тарантино рассказывал еще пару лет назад, подчеркнув, что у «Призраков дома на холме» даже нет конкурентов, а сериал прочно занимает первую позицию в его списке любимых телешоу. В целом многие согласятся с таким выбором — «Призраки дома на холме», вышедший на Нетфликсе в 2018 году, остается одним из лучших проектов Флэнагана на сегодняшний день.

В центре сюжета хоррора — две отдельные линии повествования, одна из которых сосредотачивается на пяти братьях и сестрах, которые сталкиваются со сверхъестественными явлениями в своем новом доме в прошлом, а другая рассказывает о последствиях такого опыта в настоящем.

В планах Майка Флэнагана — сразу несколько адаптаций романов Стивена Кинга

Режиссер, который уже работал с Кингом над несколькими проектами, в том числе над совсем недавней адаптацией «Жизни Чака», теперь планирует расширить и так впечатляющий список экранизаций писателя, добавив в него еще как минимум пару сериалов. Так, Флэнаган уже работает над телеадаптациями «Кэрри» и «Темной башни» — даты выхода шоу пока не разглашаются, но для первого режиссер уже нашел звездный актерский состав.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Призрак дома на холме»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Читать дальше 21 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
«Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер «Я не одна это вижу?»: создателя «Магической битвы» обвинили в плагиате Годжо Сатору — совпадают внешность, суперсилы и даже характер Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше