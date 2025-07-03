Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана

Уже давно ни для кого не секрет, что Квентин Тарантино отличается своеобразным вкусом не только с точки зрения собственных сюжетов, но и в отношении фильмов и сериалов, от которых он сам фанатеет. Режиссер не раз признавался в том, что на дух не переносит всеми любимые картины или, наоборот, обожает то, что многие недолюбливают — в любом случае, разнообразия жанров в личном списке фаворитов Тарантино точно хватает.

В частности, режиссер и не скрывает, что пересмотрел уже почти все хитовые сериалы на Нетфликсе и остался под большим впечатлением только от одного из таких — его, кстати, снимал большой фанат Стивена Кинга.

Квентин Тарантино обожает «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана

Об этом Тарантино рассказывал еще пару лет назад, подчеркнув, что у «Призраков дома на холме» даже нет конкурентов, а сериал прочно занимает первую позицию в его списке любимых телешоу. В целом многие согласятся с таким выбором — «Призраки дома на холме», вышедший на Нетфликсе в 2018 году, остается одним из лучших проектов Флэнагана на сегодняшний день.

В центре сюжета хоррора — две отдельные линии повествования, одна из которых сосредотачивается на пяти братьях и сестрах, которые сталкиваются со сверхъестественными явлениями в своем новом доме в прошлом, а другая рассказывает о последствиях такого опыта в настоящем.

В планах Майка Флэнагана — сразу несколько адаптаций романов Стивена Кинга

Режиссер, который уже работал с Кингом над несколькими проектами, в том числе над совсем недавней адаптацией «Жизни Чака», теперь планирует расширить и так впечатляющий список экранизаций писателя, добавив в него еще как минимум пару сериалов. Так, Флэнаган уже работает над телеадаптациями «Кэрри» и «Темной башни» — даты выхода шоу пока не разглашаются, но для первого режиссер уже нашел звездный актерский состав.