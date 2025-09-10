Король ужасов может гордиться: самые страшные адаптации Стивена Кинга, которые не дадут спать минимум пару ночей

Творчество Стивена Кинга славится разнообразием жанров и форматов, однако свою мировую популярность писатель нашел благодаря откровенно ужасающим историям о сверхъестественных событиях.

Голливуд времени не терял и признал Кинга мастером жанра хоррор практически сразу после того, как вышел его дебютный роман «Кэрри» в 1974 году — уже спустя два года на экраны вышла адаптация, которая не перестает ужасать и современных зрителей.

Сейчас в арсенале Кинга более сотни экранизаций, но на слуху остаются именно те, которые заставили своих зрителей пройти через самый настоящий ад во время просмотра — о таких ужастиках рассказываем в этой подборке.

Одноименный роман Кинга долгое время не решались адаптировать многие режиссеры, но Майк Флэнаган взял на себя все риски, впоследствии превратившись в любимца самого писателя. Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины, муж которой умирает от сердечного приступа во время интимной игры, а сама она оказывается в ловушке, будучи прикованной к кровати.

Постепенно напряжение нарастает, а Флэнаган то и дело пугает зрителя в самый неожиданный момент, подбирая для каждой такой сцены свою собственную тональность и таким образом делая сюжет еще более загадочным даже для самых преданных поклонников жанра.

Самая первая экранизация Стивена Кинга, «Кэрри» спустя почти 50 лет остается чуть ли не самым страшным фильмом, который поклонникам писателя когда-либо приходилось смотреть. Помимо всего прочего, «Кэрри» стала одним из тех самых больших шоков в истории кино, когда показала, что жертва и злодей на самом деле могут быть одним персонажем.

Не меньше впечатляет и концовка, где Кэрри наконец находит способ отомстить своим обидчикам, но в результате устраивает самый настоящий хаос. Фильм, снятый Брайаном Де Пальмой, в каких-то аспектах даже превзошел оригинальный текст Кинга — так что будущий сериал-адаптация от Майка Флэнагана наверняка будет черпать вдохновение из положившей всему начало экранизации.

Один из первых релизов по Стивену Кингу в этом году, «Обезьяна» Оза Перкинса пошла отличным от других адаптаций путем, придерживаясь слегка юмористичного тона рассказа Кинга и тем самым подлавливая зрителя в самые неожиданные моменты.

В отличие от многих других произведений писателя, «Обезьяна» то и дело играет с элементами черной комедии, а все шутливые эпизоды постепенно снисходят в самый настоящий хаос, в окружении которого и самим героям фильма, и зрителям уже не до смеха. Благодаря этому «Обезьяне» удается скрыть от публики намеки на то, что произойдет дальше, и заставить зрителей трястись от страха в ожидании очередного скримера.

Не зря фильм стал одним из немногих хорроров, получивших абсолютно заслуженный «Оскар» — Энни Уилкс в исполнении Кэти Бейтс пугает больше, чем любой самый страшный монстр из вселенной Стивена Кинга.

«Мизери» — один из тех случаев, когда главным злом во всей истории становится самый обычный человек, а конкретно здесь с этим самым человеком невозможно совладать или договориться просто потому, что его действия не поддаются никакой логике и в целом непредсказуемы. Это, в общем-то, и вызывает страх — осознание того, что никто и понятия не имеет, насколько далеко на первый взгляд невинная медсестра может зайти в своей одержимости.

Даже тем, кто никогда особо не интересовался творчеством Кинга, известно, что писатель в открытую критиковал культовый хоррор Стэнли Кубрика — на популярности фильма это, однако, совсем не сказалось (по крайней мере, в негативном ключе).

Хотя сюжет во многом отходит от оригинального текста, у «Сияния» есть и свои собственные преимущества — как, например, сыгравший главную роль Джек Николсон, актерская игра которого до жути правдоподобно передает безумие отца, который теперь становится главной угрозой для собственного сына.

Несмотря на критику со стороны Кинга, «Сияние» — один из тех редких примеров адаптаций, которые взяли оригинальный сюжет за основу, но все же подстроили его под себя и тем самым сделали историю еще более впечатляющей.

К слову, не только «Сияние» можно назвать экранизацией, сильно отошедшей от текста Кинга — о других таких фильмах мы уже писали в этой подборке.