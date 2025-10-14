NCIS: Origins
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
14 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
15
голосов
7.5
IMDb
Список серий сериала Морская полиция: Начало
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Фанки Банч
The Funky Bunch
Сезон 2
Серия 1
14 октября 2025
Край
The Edge
Сезон 2
Серия 2
21 октября 2025
Грань
The Edge
Сезон 2
Серия 3
28 октября 2025
Ни один человек не останется позади
No Man Left Behind
Сезон 2
Серия 4
4 ноября 2025
Забавно, как ускользает время
Funny How Time Slips Away
Сезон 2
Серия 5
11 ноября 2025
С днем рождения
Happy Birthday
Сезон 2
Серия 6
18 ноября 2025
Сумасшедшая маленькая вещь под названием любовь
Crazy Little Thing Called Love
Сезон 2
Серия 7
2 декабря 2025
Конец пути
End of the Road
Сезон 2
Серия 8
9 декабря 2025
Глупцы спешат
Fools Rush In
Сезон 2
Серия 9
3 марта 2026
Опирайся на меня
Lean on Me
Сезон 2
Серия 10
10 марта 2026
Как дела?
Feelin' Alright?
Сезон 2
Серия 11
17 марта 2026
Игрок
The Gambler
Сезон 2
Серия 12
24 марта 2026
Домой
Homeward Bound
Сезон 2
Серия 13
31 марта 2026
Прекрасная баллада о Гэри Каллахане
The Beautiful Ballad of Gary Callahan
Сезон 2
Серия 14
7 апреля 2026
Джонни Б. Гуд
Johnny B. Goode
Сезон 2
Серия 15
14 апреля 2026
Кто отвезет тебя домой?
Who's Gonna Drive You Home?
Сезон 2
Серия 16
21 апреля 2026
Правило 13
Rule 13
Сезон 2
Серия 17
28 апреля 2026
Голливудский финал
Hollywood Ending
Сезон 2
Серия 18
5 мая 2026
