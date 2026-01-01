«Пересекли сплошную — лишение!» — не ведитесь: назовите инспектору ГИБДД эту статью и останетесь с правами

Из муки и сгущенки за 20 минут делаю целую гору печенья к чаю: такое нежное, что домашние сметают моментально

2 капли на втулку — и в моем туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей

Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»

Эти 5 дорам-триллеров заслуженно получили от 7 до 8 на Кинопоиске — заставят ваше сердце биться в два раза быстрее

Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют

Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»

Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»