Три капли на ватный диск — и унитаз засиял как алмаз: ни единого желтого пятнышка не останется безо всяких «Доместосов»

Дорогущую химию оставьте богатеям: кидаю зубчик чеснока в унитаз и забываю на ночь – с утра смываю и не верю глазам

Заливаю шелуху от чеснока кипятком — а через 24 часа уже ликую от результата: теперь и все родственники делают так же

Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»

Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум

5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов

Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»

В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом