Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2020
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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