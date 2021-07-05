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Духовные хроники 2021, 1 сезон
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Сезоны
Сезон 1
Seirei Gensouki
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 июля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Актеры 1 сезона
Ёсицугу Мацуока
Юуки Кувахара
Аканэ Фудзита
Томори Кусуноки
Кэндзи Хамада
Асука Ниси
Все актеры 1 сезона
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
11
голосов
7.2
IMDb
Список серий сериала Духовные хроники
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воспоминания из прежнего мира
Memories of the Previous World
Сезон 1
Серия 1
5 июля 2021
Королевская академия
Royal Academy
Сезон 1
Серия 2
12 июля 2021
Королевство лжи
Kingdom of Lies
Сезон 1
Серия 3
19 июля 2021
Девушка-убийца
Little Assassin Girl
Сезон 1
Серия 4
26 июля 2021
Лес духов
Forest of Spirits
Сезон 1
Серия 5
2 августа 2021
Праздничный вечер
Festival Night
Сезон 1
Серия 6
9 августа 2021
Край обещаний
Land of Promises
Сезон 1
Серия 7
16 августа 2021
Королевский род
Royal Lineage
Сезон 1
Серия 8
23 августа 2021
Их решение
Each of Their Decisions
Сезон 1
Серия 9
30 августа 2021
Пробуждение духа
A Spirit's Awakening
Сезон 1
Серия 10
6 сентября 2021
Серебряная невеста
Silver Bride
Сезон 1
Серия 11
13 сентября 2021
Судьбоносное воссоединение
Fated Reunion
Сезон 1
Серия 12
20 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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