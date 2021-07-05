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Spirit Chronicles 2021, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
Spirit Chronicles
Seasons
Season 1
Seirei Gensouki
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 July 2021
Production year
2021
Number of episodes
12
Runtime
4 hours 48 minutes
Series rating
7.1
Rate
11
votes
7.2
IMDb
Spirit Chronicles List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Memories of the Previous World
Season 1
Episode 1
5 July 2021
Royal Academy
Season 1
Episode 2
12 July 2021
Kingdom of Lies
Season 1
Episode 3
19 July 2021
Little Assassin Girl
Season 1
Episode 4
26 July 2021
Forest of Spirits
Season 1
Episode 5
2 August 2021
Festival Night
Season 1
Episode 6
9 August 2021
Land of Promises
Season 1
Episode 7
16 August 2021
Royal Lineage
Season 1
Episode 8
23 August 2021
Each of Their Decisions
Season 1
Episode 9
30 August 2021
A Spirit's Awakening
Season 1
Episode 10
6 September 2021
Silver Bride
Season 1
Episode 11
13 September 2021
Fated Reunion
Season 1
Episode 12
20 September 2021
TV series release schedule
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