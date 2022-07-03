Сияющие ведьмы 2022, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
League of Nations Air Force Aviation Magic Band Luminous Witches
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 июля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Список серий сериала Сияющие ведьмы
Сезон 1
ПРЕКРАСНЫЙ МИР - Приятно познакомиться
WONDERFUL WORLD - Nice to Meet You
Сезон 1
Серия 1
3 июля 2022
Вечный духовный дом
Eternal Spiritual Home
Сезон 1
Серия 2
10 июля 2022
Нежный свет
Gentle Light
Сезон 1
Серия 3
17 июля 2022
Давайте споем песню
Let's Sing a Song
Сезон 1
Серия 4
24 июля 2022
Чисто белая лента
Pure White Ribbon
Сезон 1
Серия 5
31 июля 2022
Контральто цвета мечты
Dream-colored Contrail
Сезон 1
Серия 6
7 августа 2022
Причина появления солнца
The Reason for the Sun
Сезон 1
Серия 7
21 августа 2022
Я не забуду эти дни
I Will Not Forget Those Days
Сезон 1
Серия 8
28 августа 2022
Вместе со звездами
Together with the Stars
Сезон 1
Серия 9
4 сентября 2022
Небо родного города
Hometown Skies
Сезон 1
Серия 10
11 сентября 2022
Моя и всеобщая песня
My and Everyone's Song
Сезон 1
Серия 11
18 сентября 2022
Мир для всех и полеты в небо
Everyone's World and Flying Skyhigh
Сезон 1
Серия 12
25 сентября 2022
