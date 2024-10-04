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Ледяные кости
Ледяные кости (2024 - …)
Touhai: Ura Rate Mahjong Touhai Roku
18+
драма
аниме
спорт
Год выпуска
2024
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
MBS
Продолжительность сериала
10 часов 0 минут
О чем сериал
Старшеклассник Кэй часто посещает подпольный маджонг-салон и скрывает от окружающих страшную тайну.
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В ролях
В ролях
Сюнсукэ Такэути
Аи Файруз
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
25 эпизодов
Отзывы о сериале
Perfect blue
12 ноября 2024, 16:26
🚩
Perfect blue
12 ноября 2024, 16:26
😎😎😎
Отзывы
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