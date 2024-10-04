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Постер сериала Ледяные кости
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Киноафиша Сериалы Ледяные кости

Ледяные кости (2024 - …)

Touhai: Ura Rate Mahjong Touhai Roku 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Старшеклассник Кэй часто посещает подпольный маджонг-салон и скрывает от окружающих страшную тайну.

В ролях
В ролях
Сюнсукэ Такэути
Аи Файруз
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Ледяные кости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Perfect blue 12 ноября 2024, 16:26
🚩
Perfect blue 12 ноября 2024, 16:26
😎😎😎
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