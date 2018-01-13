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Постер сериала Боевой континент
Постер сериала Боевой континент
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Боевой континент

Боевой континент (2018 - 2023)

Douluo Dalu 18+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 87 часов 40 минут

О чем сериал

Молодой Тан Сан вырос в бедной семье кузнеца, но сумел выбиться в люди и проявить себя. Мир, в котором живет Тан, называется «Боевой континент». Здесь каждый может пробудить в себе внутреннюю силу. Тан Сан обладает удивительными способностями, но однажды совершает роковую ошибку. Тан ворует из родной школы боевых искусств свитки с секретными учениями. Вскоре парня начинает мучить совесть, и он понимает, что был неправ. Как теперь искупить вину? Тан решается на самоубийство. Но к удивлению юноши, он не погибает, а перерождается в другом мире в теле деревенского мальчика. Увлекательное и зрелищное китайское аниме объединяет темы магии и боевых искусств.

В ролях
В ролях
Чжао Лу
Чжай Вэй
Тао Дянь
Су Чжихао
Ли Чаньфэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.4 IMDb
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Сезоны
Боевой континент - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 26 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 52 эпизода
 
Боевой континент - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 13 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 13 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 13 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 13 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 13 эпизодов
 
Боевой континент - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2021, 120 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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