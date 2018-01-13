Молодой Тан Сан вырос в бедной семье кузнеца, но сумел выбиться в люди и проявить себя. Мир, в котором живет Тан, называется «Боевой континент». Здесь каждый может пробудить в себе внутреннюю силу. Тан Сан обладает удивительными способностями, но однажды совершает роковую ошибку. Тан ворует из родной школы боевых искусств свитки с секретными учениями. Вскоре парня начинает мучить совесть, и он понимает, что был неправ. Как теперь искупить вину? Тан решается на самоубийство. Но к удивлению юноши, он не погибает, а перерождается в другом мире в теле деревенского мальчика. Увлекательное и зрелищное китайское аниме объединяет темы магии и боевых искусств.