Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Предательство знает мое имя
1 постер
Киноафиша Сериалы Предательство знает мое имя

Предательство знает мое имя (2010 - 2010)

The Betrayal Knows My Name 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Chiba TV
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Юки Сакурай был брошен матерью при рождении и вырос в приюте. Директор и учителя полюбили мягкого и чуткого мальчика, которого обожают даже самые трудные воспитанники, и потому стараются уговорить Юки не покидать приют до окончания школы. Но самого парня беспокоят яркие и странные сны, а еще все труднее контролировать природный дар – способность прикосновением узнавать чувства и недавнее прошлое любого человека. Увы, дар привлекает внимание сильных мира сего, но от неминуемой смерти Юки спасает таинственный юноша с серебряными глазами по имени Зесс… После этого события закручиваются со страшной быстротой. Агенты светлых и темных сил, некроманты и воины-Стражи, внезапно появившиеся родичи из клана Гио, собственный ангел-хранитель – как тут разобраться обычному подростку? А обычных в этой повести почти что нет – каждый должен рано или поздно определиться и выбрать свою сторону. Коли судьба такая – надо играть до конца!

В ролях
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ
Такэхито Коясу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Предательство знает мое имя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше