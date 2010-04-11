Юки Сакурай был брошен матерью при рождении и вырос в приюте. Директор и учителя полюбили мягкого и чуткого мальчика, которого обожают даже самые трудные воспитанники, и потому стараются уговорить Юки не покидать приют до окончания школы. Но самого парня беспокоят яркие и странные сны, а еще все труднее контролировать природный дар – способность прикосновением узнавать чувства и недавнее прошлое любого человека. Увы, дар привлекает внимание сильных мира сего, но от неминуемой смерти Юки спасает таинственный юноша с серебряными глазами по имени Зесс… После этого события закручиваются со страшной быстротой. Агенты светлых и темных сил, некроманты и воины-Стражи, внезапно появившиеся родичи из клана Гио, собственный ангел-хранитель – как тут разобраться обычному подростку? А обычных в этой повести почти что нет – каждый должен рано или поздно определиться и выбрать свою сторону. Коли судьба такая – надо играть до конца!