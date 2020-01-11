В детстве Котоко Иванага была похищена ёкаями — мистическими существами из потустороннего мира. Они предложили ей стать богиней мудрости, посредником между миром людей и ёкаев, но в обмен на это забрали у неё правый глаз и левую ногу. Недолго раздумывая, Котоко согласилась, и теперь, когда у ёкаев возникают проблемы, они обращаются к ней за советом. Прошло шесть лет. Котоко встречает 22-летнего студента Куро Сакурагаву, который недавно пережил расставание с девушкой. Увидев в этом возможность сблизиться с ним, Котоко узнаёт, что Куро обладает необычными способностями. Она предлагает ему стать её напарником в расследованиях, связанных с потусторонними явлениями, и так начинается их захватывающее приключение.