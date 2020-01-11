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Киноафиша Сериалы Ложные выводы

Ложные выводы (2020 - 2023)

Kyokou suiri 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

В детстве Котоко Иванага была похищена ёкаями — мистическими существами из потустороннего мира. Они предложили ей стать богиней мудрости, посредником между миром людей и ёкаев, но в обмен на это забрали у неё правый глаз и левую ногу. Недолго раздумывая, Котоко согласилась, и теперь, когда у ёкаев возникают проблемы, они обращаются к ней за советом. Прошло шесть лет. Котоко встречает 22-летнего студента Куро Сакурагаву, который недавно пережил расставание с девушкой. Увидев в этом возможность сблизиться с ним, Котоко узнаёт, что Куро обладает необычными способностями. Она предлагает ему стать её напарником в расследованиях, связанных с потусторонними явлениями, и так начинается их захватывающее приключение.

Ложные выводы - трейлер первого сезона
Ложные выводы  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Аои Юки
Аои Юки
Кэндзи Хамада
Макото Фурукава
Акари Кито
Акари Кито
Наоя Утида
Наоя Утида
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Ложные выводы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Ложные выводы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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