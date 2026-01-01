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Скоро в прокате «Пасть»
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Кадры из сериала «Ложные выводы»
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Вся информация о сериале
Шторы в спальне – пережиток прошлого: вот что уже давно вешают на окна в Европе – спасает от жары, украшает комнату
Раз в неделю добавляю каплю зубной пасты в бачок унитаза — сначала не верила, но это реально спасает
Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело
29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату
«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»
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