О чем молчит Полина
Места съёмок
Места и даты съемок сериала О чем молчит Полина
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала О чем молчит Полина
Париж, Франция
Тур, Индр-и-Луар, Франция
Даты съемок сериала О чем молчит Полина
25 марта 2021 - 21 мая 2021
