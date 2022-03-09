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Постер сериала О чем молчит Полина
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Киноафиша Сериалы О чем молчит Полина

О чем молчит Полина (2022 - 2022)

Ce que Pauline ne vous dit pas 18+
Год выпуска 2022
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Бывший муж Полин по трагической случайности упал с самодельных строительных лесов в саду. Когда это случилось, Полин тоже была там. Она делает звонок в службу спасения, однако действует несколько странно и поступает так неумело, что навлекает на себя подозрения окружающих. И даже восьмилетний сын Полин убежден в ее виновности. В итоге женщина оказывается заключена под стражу. Находясь в угнетенном состоянии, она сталкивается лицом к лицу с системой правосудия, не находя нужных слов в свою защиту. Долгие годы презрения и ежедневных унижений в непростых отношениях с мужем ослабили Полин. Стремясь скорее закрыть дело, судебный следователь быстро выявляет мотив преступления. Беззащитная Полин, несмотря на все препятствия, стремится вернуть себе свободу и желание жить дальше.

В ролях
В ролях
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Элен Александридис
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Гийом Марке
Кевин Азиз
Офелия Колб
Офелия Колб
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Сезоны
О чем молчит Полина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
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