Шуичи Синдо [с улыбкой] Эй, Хиро, почему бы тебе не спросить, что со мной случилось прошлой ночью?

Хироши Накано [улыбаясь и поддразнивая его] Эй, Шуичи, что с тобой случилось прошлой ночью?

Шуичи Синдо [с глазами в форме сердечек] Что-то ХОРОШЕЕ!

[Хиро дергается]

Шуичи Синдо Теперь скажи: "Ну давай, не просто так говори. Что случилось?"

Хироши Накано Ну давай, не просто так говори. Что случилось?