Шуити Шиндоу
Я иду на работу!
Эири Юки
[сонно Waves] Да, как скажешь.
[садится]
Эири Юки
Эй, подожди минуту, я не помню, чтобы говорил тебе, что ты можешь жить здесь со мной.
Шуити Шиндоу
[прижимается к нему] Но, Юки, это большой дом, и у тебя всё это место в твоём распоряжении, да и ты же сам привёл меня сюда, помнишь?
Эири Юки
[сбрасывает Шуити с кровати] Самая большая ошибка в моей жизни.
Шуити Шиндоу
Я ухожу!
[кусаёт ухо Юки и выбегает]
Шуити Шиндоу
Хе-хе-хе.
Эири Юки
[бросает подушку в дверь и держится за ухо] Этот ублюдок.
Тоума Сэгути
[сидит на полу] Ах, Эири, я не знал, что твоё ухо - это твоя слабость.