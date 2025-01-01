Меню
Цитаты из сериала Гравитация

Шуичи Синдо Но мы же оба парни.
Хироши Накао Ты тупица! Если ты кого-то любишь, какая разница, парень это или девушка? Главное — быть счастливым.
[Шуйчи, зам disguised как багаж, тащат охранники аэропорта.]
Шуйчи Шиндо Отвали, урод! Вы дискриминируете чемоданы!
Suguru Fujisaki [плачущий, стоя перед клавиатурой] Разве ты никогда не слышал о том, что нужно уважать волю художника?
K [улыбаясь и держат пистолет у головы Фудзисаки] Конечно, нет!
Шуичи Синдо [с улыбкой] Эй, Хиро, почему бы тебе не спросить, что со мной случилось прошлой ночью?
Хироши Накано [улыбаясь и поддразнивая его] Эй, Шуичи, что с тобой случилось прошлой ночью?
Шуичи Синдо [с глазами в форме сердечек] Что-то ХОРОШЕЕ!
[Хиро дергается]
Шуичи Синдо Теперь скажи: "Ну давай, не просто так говори. Что случилось?"
Хироши Накано Ну давай, не просто так говори. Что случилось?
Шуичи Синдо Я не скажу!
Shuichi Shindo [появляется у двери Юки с вещами] Привет!
[напевает и заходит, ставит кружку на стол]
Shuichi Shindo Это моя любимая кружка с детства.
Eiri Yuki Эм...
Shuichi Shindo [показывает комикс] Ты когда-нибудь читал этот комикс? Он мой любимый!
Eiri Yuki Эээ...
Shuichi Shindo [достает компьютер] Где тут розетка?
[достает подушку и идет к дивану]
Shuichi Shindo Считай, что я странный, но я не могу устроиться без своей любимой подушки.
Eiri Yuki Ты что, с ума сошел?
Шуити Шиндоу Я иду на работу!
Эири Юки [сонно Waves] Да, как скажешь.
[садится]
Эири Юки Эй, подожди минуту, я не помню, чтобы говорил тебе, что ты можешь жить здесь со мной.
Шуити Шиндоу [прижимается к нему] Но, Юки, это большой дом, и у тебя всё это место в твоём распоряжении, да и ты же сам привёл меня сюда, помнишь?
Эири Юки [сбрасывает Шуити с кровати] Самая большая ошибка в моей жизни.
Шуити Шиндоу Я ухожу!
[кусаёт ухо Юки и выбегает]
Шуити Шиндоу Хе-хе-хе.
Эири Юки [бросает подушку в дверь и держится за ухо] Этот ублюдок.
Тоума Сэгути [сидит на полу] Ах, Эири, я не знал, что твоё ухо - это твоя слабость.
Shuichi Shindo [кричит] Юки только мой!
Sakano Президент будет здесь в любую минуту! Он ожидает, что все будет готово! Если он разочарован, я потеряю работу! Очевидно, я провалился как менеджер. Единственное, что я могу сделать - это покончить с собой.
[открывает окно на первом этаже и готовится выпрыгнуть]
Sakano Удачи вам в карьере! Я буду скучать по вам!
Shuichi Shindo Этот очень пугающий парень это видел.
Hiroshi Nakano Что ты делал? Писал в кустах?
Shuichi Shindo Не это! Текст песен! Он видел текст песен!
Eiri Yuki Тихо! Я не плакал шесть лет, и у меня сильно болит голова.
Shuichi Shindo Шесть лет? Да ты просто супер! А я плачу как минимум раз в день. Чувак, это же мега-круто! Как будто у тебя есть тёмное прошлое или что-то такое! О, точно. У тебя действительно есть.
K [заряжая пистолет] Пропустить рабочую неделю из-за обычной простуды — это жалко. Я выстрелю парочку раз и верну его в форму.
Hiroshi Nakano О, ничего страшного. Я зайду к нему позже. Мне всё равно нужно поговорить с Шуючи.
K [тихо] Чёрт!
K Поставлю на то, что он, должно быть, провел весь день, смешиваясь с народом, облизывая и стуча.
Sakano [кричит] Что? Смешиваться? Синдо не сделает ничего, что противоречит общественному порядку и морали! Но облизываться с мистером Юки... ахх! О, мой сладенький!
K Что ты так возбуждаешься? Смешиваться — значит веселиться на пляже. Облизать — это касается вкусного мягкого мороженого. Стучать — это делать деньги на игре по забиванию кротов.
Sakano О. Я это знал.
Рюити Сакума Сияй, Шуичи. Пусть искры догонят!
[Шуичи останавливается перед движущимся автомобилем Юки]
Эйри Юки [Выходит на улицу] Если собираешься бросаться под колеса, выбирай другую машину.
[повторяемая фраза]
Shuichi Shindo Это было похоже на какую-то ужасную шутку. Я только ждал, чтобы *это* стало конечной точкой.
Хироши Накано [Столкновение с Эйри на парковке] Я тебя предупреждал. Я сказал, что если ты заставишь его плакать из-за чего-то, кроме его собственной глупости, я тебя не прощу! Шуичи получил по щам от Айзавы из ASK, только чтобы тебя защитить!
[Эйри молчит]
Хироши Накано Верно. Это не имеет значения, потому что ты его бросила. Так что тебе все равно. Значит, в таком случае...
[хватает Эйри за грудку]
Хироши Накано Почему ты сделал с ним это раньше, а? До того, как Шуичи стал серьезным! *До* того, как такое произошло! Именно ты виновен в этом.
Эйри Юки Отпусти, и ответь всего на один вопрос...
[Эйри вырывает руки Хиро, удивляя его своей силой]
Эйри Юки [В ярости] Этот Айзава из ASK... где он?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Yasunori Matsumoto
Ai Orikasa
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
