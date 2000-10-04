История сосредоточена вокруг начинающего певца Сюити Синдо и его группы Bad Luck, которую он создал вместе со своим лучшим другом Хироси Накано, играющим на гитаре. Сюити мечтает стать следующей крупной звездой Японии и пойти по стопам знаменитого идола Рюичи Сакумы, вокалиста легендарной группы Nittle Grasper, которая уже распалась. Однажды вечером, когда Сюити просматривал текст песни, которую писал, ветер унес листок, и его подобрал высокий незнакомец с блондинистыми волосами (в манге — светло-каштановыми). Этот человек пренебрежительно назвал старания Сюити "мусором", что сильно его задело. Несмотря на злость, Сюити заинтригован незнакомцем. Это их первая встреча, после которой Сюити начинает всё больше увлекаться этим человеком, который вскоре оказывается знаменитым писателем романов о любви, Эири Юки (настоящее имя — Уэсуги). И манга, и аниме следуют этому сюжету.