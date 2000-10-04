Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Гравитация
1 постер
Киноафиша Сериалы Гравитация

Гравитация (2000 - 2001)

Gravitation 18+
Год выпуска 2000
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал WOWOW
Продолжительность сериала 4 часа 46 минут

О чем сериал

История сосредоточена вокруг начинающего певца Сюити Синдо и его группы Bad Luck, которую он создал вместе со своим лучшим другом Хироси Накано, играющим на гитаре. Сюити мечтает стать следующей крупной звездой Японии и пойти по стопам знаменитого идола Рюичи Сакумы, вокалиста легендарной группы Nittle Grasper, которая уже распалась. Однажды вечером, когда Сюити просматривал текст песни, которую писал, ветер унес листок, и его подобрал высокий незнакомец с блондинистыми волосами (в манге — светло-каштановыми). Этот человек пренебрежительно назвал старания Сюити "мусором", что сильно его задело. Несмотря на злость, Сюити заинтригован незнакомцем. Это их первая встреча, после которой Сюити начинает всё больше увлекаться этим человеком, который вскоре оказывается знаменитым писателем романов о любви, Эири Юки (настоящее имя — Уэсуги). И манга, и аниме следуют этому сюжету.

В ролях
В ролях
Каппэй Ямагути
Hiromi Tsuru
Такэхито Коясу
Rie Tanaka
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ
Синъитиро Мики
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Гравитация - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше