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Постер сериала Одержимые мечтой
Постер сериала Одержимые мечтой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Одержимые мечтой

Одержимые мечтой (2011 - 2012)

Deurim hai 18+
Год выпуска 2011
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 37 часов 20 минут

О чем сериал

Сериал «Одержимые мечтой» – это южнокорейская музыкальная мелодрама о студентах Высшей школы искусств. Юная Ко Хэ-ми с детства прекрасно поет и мечтает о всемирной славе. Окончив старшие классы, девушка следует за своей мечтой и поступает на вокальный курс в большом городе, быстро став самой популярной студенткой. Но следом за ней на вступительный экзамен приезжает влюбленный в нее деревенский паренек Сон Сам-дон, желающий лишь обзавестись собственной фермой. Неожиданно выясняется, что у него есть музыкальный талант.

В ролях
В ролях
Пак Чи-ён
Пэ Су-джи
Ли Джи-ын
Ли Джи-ын
Ом Ги-джун
Ким Джон-тхэ
Ким Джи-су
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
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Сезоны
Одержимые мечтой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 16 эпизодов
 
Одержимые мечтой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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