Сериал «Одержимые мечтой» – это южнокорейская музыкальная мелодрама о студентах Высшей школы искусств. Юная Ко Хэ-ми с детства прекрасно поет и мечтает о всемирной славе. Окончив старшие классы, девушка следует за своей мечтой и поступает на вокальный курс в большом городе, быстро став самой популярной студенткой. Но следом за ней на вступительный экзамен приезжает влюбленный в нее деревенский паренек Сон Сам-дон, желающий лишь обзавестись собственной фермой. Неожиданно выясняется, что у него есть музыкальный талант.