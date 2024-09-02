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Постер сериала Похоронены, но не мертвы
Постер сериала Похоронены, но не мертвы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Похоронены, но не мертвы

Похоронены, но не мертвы (2024 - 2024)

Dead and Buried 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

За пределами супермаркета с маленьким сыном Кэти сталкивается с Майклом — человеком, осужденным за жестокое убийство ее брата 20 лет назад. Игнорируя советы своей лучшей подруги, Кэти начинает исследовать жизнь Майкла через социальные сети, раскрывая его успешную карьеру и семейную жизнь, которую он построил после досрочного освобождения, пока она оплакивала своего брата. Повторно пережив травму прошлого, Кэти вступает в тайные отношения с человеком, которого презирает, начиная кампанию преследования и обмана. По мере того как одержимость Кэти растет, темные фантазии о мести и реальность начинают стираться, и она пускается в психологическую войну, чтобы разрушить жизнь Майкла.

В ролях
В ролях
Колин Морган
Колин Морган
Полин Хаттон
Аннабель Шолей
Аннабель Шолей
Джоэнн Кроуфорд
Нив Уолш
Нив Уолш
Керри Куинн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Похоронены, но не мертвы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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