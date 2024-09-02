За пределами супермаркета с маленьким сыном Кэти сталкивается с Майклом — человеком, осужденным за жестокое убийство ее брата 20 лет назад. Игнорируя советы своей лучшей подруги, Кэти начинает исследовать жизнь Майкла через социальные сети, раскрывая его успешную карьеру и семейную жизнь, которую он построил после досрочного освобождения, пока она оплакивала своего брата. Повторно пережив травму прошлого, Кэти вступает в тайные отношения с человеком, которого презирает, начиная кампанию преследования и обмана. По мере того как одержимость Кэти растет, темные фантазии о мести и реальность начинают стираться, и она пускается в психологическую войну, чтобы разрушить жизнь Майкла.