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Киноафиша Сериалы Детектив уже мертва Актеры и роли

Актеры сериала «Детектив уже мертва»

Актеры сериала «Детектив уже мертва» Вся информация о сериале
Nagai Arata
Аяна Такэтацу Ayana Taketatsu
Саки Миясита Saki Miyashita
Маи Футигами Mai Fuchigami
Тиа Линн Баллард Tia Lynn Ballard
Юрина Амами Yurina Amami
Юмири Ханамори
Юмири Ханамори Yumiri Hanamori
Maria Naganawa
АмаЛи
АмаЛи AmaLee
Келлен Гофф
Келлен Гофф Kellen Goff
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Дзёдзи Наката Joji Nakata
Ксанте Хюн Xanthe Huynh
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока Yoshitsugu Matsuoka
Ая Хисакава Aya Hisakawa
Shizuka Furuya
Джэд Сэкстон Jad Saxton
Мишель Рохас Michelle Rojas
Джейми Марчи Jamie Marchi
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