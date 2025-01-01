RomyТеперь моя очередь, нежным прикосновением / Я — Роми, меня очень любят!
FogЭй, теперь история должна продолжаться, потому что прошло много времени, мы должны быть готовы отправиться в путь!
ChorusВосемьдесят дней вокруг света / Мы найдем горшочек с золотом / просто сидя там, где заканчивается радуга! / Время, мы будем бороться с временем / и будем парить на белых крыльях ветра! / Восемьдесят дней вокруг света / Нет, мы не скажем ни слова / прежде чем корабль действительно вернется! / Кругом, кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света!