Цитаты из сериала Вокруг света с Вилли Фогом

[Русская заставка]
Fog Фогг, это я выиграл спор, и я точно знаю, что мы будем как раз вовремя! Фогг — это мое имя, и я могу рисковать своей жизнью по-разному, так говорят!
Rigodon Я здесь! Я — Ригадон!
Tico Я — Тико, талисман!
Romy Теперь моя очередь, нежным прикосновением / Я — Роми, меня очень любят!
Fog Эй, теперь история должна продолжаться, потому что прошло много времени, мы должны быть готовы отправиться в путь!
Chorus Восемьдесят дней вокруг света / Мы найдем горшочек с золотом / просто сидя там, где заканчивается радуга! / Время, мы будем бороться с временем / и будем парить на белых крыльях ветра! / Восемьдесят дней вокруг света / Нет, мы не скажем ни слова / прежде чем корабль действительно вернется! / Кругом, кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света / Кругом, вокруг света!
