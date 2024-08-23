Успешный следователь Александр Кречет решает уйти в отставку и наконец отдохнуть. Он уезжает в небольшой крымский поселок Черная Гора, где хочет насладиться ярким солнцем и теплым морем. Но расслабиться не удастся. Во время утренней пробежки Кречет видит тонущего парня и спасает его. У спасенного нет никаких документов, зато есть множество ран и ссадин, из чего следователь делает простой вывод: парня хотели убить. Местные полицейские не планируют ничего расследовать, и за дело приходится браться самому отпускнику. Ниточки приводят Кречета к «глухарю» двадцатипятилетней давности.