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Киноафиша Сериалы Черная гора

Черная гора (2024 - 2024)

Chernaya gora 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Успешный следователь Александр Кречет решает уйти в отставку и наконец отдохнуть. Он уезжает в небольшой крымский поселок Черная Гора, где хочет насладиться ярким солнцем и теплым морем. Но расслабиться не удастся. Во время утренней пробежки Кречет видит тонущего парня и спасает его. У спасенного нет никаких документов, зато есть множество ран и ссадин, из чего следователь делает простой вывод: парня хотели убить. Местные полицейские не планируют ничего расследовать, и за дело приходится браться самому отпускнику. Ниточки приводят Кречета к «глухарю» двадцатипятилетней давности.

В ролях
В ролях
Светлана Агафошина
Андрей Пермяков
Андрей Пермяков
Евгений Чернорай
Людмила Юрова
Владислав Молдованов
Данил Высоцкий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Черная гора - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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