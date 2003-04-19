Глубоко под землёй был построен экспериментальный город Лакасс, который со временем стал «Оставленным городом», забытым поверхностным миром. Его жители оказались в отчаянной ситуации, где власть захватили «бригады», сеющие насилие и жестокость. Контроль над городом возможен только с помощью «Технолайза» — передовой технологии, которая заменяет части тела человека мощной кибернетикой. Судьба Лакасса теперь зависит от четырёх человек: Охниша, лидера одной из бригад, который управляет городом; Ран, молодой девушки с даром предвидения; Ёшии, таинственного визитёра с поверхности; и Ичиса, искалеченного боксёра, стремящегося остановить преступность. «Технолайз» станет либо спасением, либо разрушением города — всё зависит от их действий.