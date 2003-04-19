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Киноафиша Сериалы Технолайз

Технолайз (2003 - 2003)

Texhnolyze 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

Глубоко под землёй был построен экспериментальный город Лакасс, который со временем стал «Оставленным городом», забытым поверхностным миром. Его жители оказались в отчаянной ситуации, где власть захватили «бригады», сеющие насилие и жестокость. Контроль над городом возможен только с помощью «Технолайза» — передовой технологии, которая заменяет части тела человека мощной кибернетикой. Судьба Лакасса теперь зависит от четырёх человек: Охниша, лидера одной из бригад, который управляет городом; Ран, молодой девушки с даром предвидения; Ёшии, таинственного визитёра с поверхности; и Ичиса, искалеченного боксёра, стремящегося остановить преступность. «Технолайз» станет либо спасением, либо разрушением города — всё зависит от их действий.

В ролях
В ролях
Куми Сакума
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Технолайз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2003, 22 эпизода
 
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