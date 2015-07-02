Протекает кран? Сломалась ножка стула? Появились тараканы? В предприимчивой Японии такие проблемы решаются звонком в специальную службу, к «мастерам на все руки», которые починят, помогут и избавят от любых бытовых неприятностей. Эти мастера известны под общим названием «Бенрия-сан». Но есть районы, где «бытовые» проблемы приобретают криминальный оттенок, а главные вредители — сами люди. Именно в таких местах появляются особые «Бенрия-сан», которые, без лишних вопросов, устраняют проблемы с помощью кольта, катаны и другого специфического «инструмента».