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Постер сериала Бандитос
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Киноафиша Сериалы Бандитос

Бандитос (2015 - 2015)

Gangsta. 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Протекает кран? Сломалась ножка стула? Появились тараканы? В предприимчивой Японии такие проблемы решаются звонком в специальную службу, к «мастерам на все руки», которые починят, помогут и избавят от любых бытовых неприятностей. Эти мастера известны под общим названием «Бенрия-сан». Но есть районы, где «бытовые» проблемы приобретают криминальный оттенок, а главные вредители — сами люди. Именно в таких местах появляются особые «Бенрия-сан», которые, без лишних вопросов, устраняют проблемы с помощью кольта, катаны и другого специфического «инструмента».

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Аои Юки
Аои Юки
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Каито Исикава
Каито Исикава
Ацуми Танэдзаки
Кацухиса Хоки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Бандитос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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