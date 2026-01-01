Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Угроза для парня №1
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Актеры сериала «Угроза для парня №1»
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Актеры сериала «Угроза для парня №1»
Вся информация о сериале
Рина Хоноидзуми
Rina Honizumi
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
Natsuki Aikawa
Момо Асакура
Momo Asakura
Дзюн Фукусима
Jun Fukushima
Нацуми Фудзивара
Natsumi Fujiwara
Харуки Исия
Haruki Ishiya
Susumu Chiba
Takatsugu Awazu
Хатано Ватару
Hatano Wataru
Сатико Кодзима
Sachiko Kojima
Кикуко Иноуэ
Kikuko Inoue
Макото Коити
Makoto Koichi
Икуми Хасэгава
Ikumi Hasegawa
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Юки Оно
Yuki Ono
Сидзука Исигами
Shizuka Ishigami
Akinori Egoshi
Юки Исикари
Yuki Ishikari
Takuya Satô
Кэнтаро Кумагаи
Kentarō Kumagai
Аои Кога
Aoi Koga
Юити Игути
Yuichi Iguchi
Коити Сома
Koichi Soma
Тосики Ивасава
Toshiki Iwasawa
Саяка Сэнбонги
Sayaka Senbongi
Hiroki Takahashi
Yûto Nakano
Рётаро Окиаю
Ryotaro Okiayu
Рисаэ Мацуда
Risae Matsuda
Yoshihisa Kawahara
Харука Сираиси
Haruka Shiraishi
Кэнго Таканаси
Kengo Takanashi
Yuka Nukui
Миэ Сонодзаки
Mie Sonozaki
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Адзуми Ваки
Azumi Waki
Эидзи Такэмото
Eiji Takemoto
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
Хиро Симоно
Hiro Shimono
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