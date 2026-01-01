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Киноафиша Сериалы Угроза для парня №1 Актеры и роли

Актеры сериала «Угроза для парня №1»

Актеры сериала «Угроза для парня №1» Вся информация о сериале
Рина Хоноидзуми Rina Honizumi
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса Yōko Hikasa
Natsuki Aikawa
Момо Асакура Momo Asakura
Дзюн Фукусима Jun Fukushima
Нацуми Фудзивара Natsumi Fujiwara
Харуки Исия
Харуки Исия Haruki Ishiya
Susumu Chiba
Takatsugu Awazu
Хатано Ватару Hatano Wataru
Сатико Кодзима Sachiko Kojima
Кикуко Иноуэ Kikuko Inoue
Макото Коити Makoto Koichi
Икуми Хасэгава Ikumi Hasegawa
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Юки Оно Yuki Ono
Сидзука Исигами Shizuka Ishigami
Akinori Egoshi
Юки Исикари Yuki Ishikari
Takuya Satô
Кэнтаро Кумагаи Kentarō Kumagai
Аои Кога Aoi Koga
Юити Игути Yuichi Iguchi
Коити Сома Koichi Soma
Тосики Ивасава Toshiki Iwasawa
Саяка Сэнбонги
Саяка Сэнбонги Sayaka Senbongi
Hiroki Takahashi
Yûto Nakano
Рётаро Окиаю Ryotaro Okiayu
Рисаэ Мацуда Risae Matsuda
Yoshihisa Kawahara
Харука Сираиси Haruka Shiraishi
Кэнго Таканаси
Кэнго Таканаси Kengo Takanashi
Yuka Nukui
Миэ Сонодзаки Mie Sonozaki
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Адзуми Ваки Azumi Waki
Эидзи Такэмото Eiji Takemoto
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Хиро Симоно
Хиро Симоно Hiro Shimono
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