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Постер сериала Угроза для парня №1
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Киноафиша Сериалы Угроза для парня №1

Угроза для парня №1 (2018 - 2018)

Dakaretai Otoko No.1 ni Odosareteimasu. 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

Сайдзё Такато — успешный актёр, который пять лет подряд держал титул секс-символа №1 по версии прессы. Но с появлением молодого актёра Адзумаи Дзюнты, дебютировавшего всего три года назад, слава Такато начинает тускнеть. Второе место категорически не устраивает Такато, и он решает сместить дерзкого новичка. Однако всё принимает неожиданный поворот, когда Дзюнта, прямо на глазах у коллег, приглашает Такато выпить, якобы чтобы получить совет от более опытного актёра. Такато не может отказаться. На следующее утро он просыпается обнажённым в постели Дзюнты.

В ролях
В ролях
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Hiroki Takahashi
Юки Оно
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Хатано Ватару
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Угроза для парня №1 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
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