Сайдзё Такато — успешный актёр, который пять лет подряд держал титул секс-символа №1 по версии прессы. Но с появлением молодого актёра Адзумаи Дзюнты, дебютировавшего всего три года назад, слава Такато начинает тускнеть. Второе место категорически не устраивает Такато, и он решает сместить дерзкого новичка. Однако всё принимает неожиданный поворот, когда Дзюнта, прямо на глазах у коллег, приглашает Такато выпить, якобы чтобы получить совет от более опытного актёра. Такато не может отказаться. На следующее утро он просыпается обнажённым в постели Дзюнты.