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Киноафиша Сериалы Детская Делико

Детская Делико (2024 - …)

Delico's Nursery 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Происходя из престижного благородного дома Делико, Дали Делико является элитным членом Совета Кровавого Пакта с многообещающим будущим. Когда Совет Кровавого Пакта, высший управляющий орган для вампиров, поручает Дали особую миссию, он категорически отказывается её выполнять. Потеряв терпение, Герхард, Дино и Энрике, также члены Совета, служащие на одном сроке с Дали, отправляются в дом Делико, чтобы убедить его. Там они видят, как Дали сам заботится о младенце... Тем временем происходит серия загадочных убийств, нацеленных на вампиров. И кажется, что Дали связан с "Маятником", антисоциальной организацией, которая считается мозгом этих убийств... Это хроника благородных вампиров, вынужденных сочетать свои абсолютные миссии и воспитание детей. Смогут ли они найти правильный баланс между своими важными задачами и уходом за детьми в этом великолепном готическом мире?

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Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Сезоны
Детская Делико - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 13 эпизодов
 
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