Происходя из престижного благородного дома Делико, Дали Делико является элитным членом Совета Кровавого Пакта с многообещающим будущим. Когда Совет Кровавого Пакта, высший управляющий орган для вампиров, поручает Дали особую миссию, он категорически отказывается её выполнять. Потеряв терпение, Герхард, Дино и Энрике, также члены Совета, служащие на одном сроке с Дали, отправляются в дом Делико, чтобы убедить его. Там они видят, как Дали сам заботится о младенце... Тем временем происходит серия загадочных убийств, нацеленных на вампиров. И кажется, что Дали связан с "Маятником", антисоциальной организацией, которая считается мозгом этих убийств... Это хроника благородных вампиров, вынужденных сочетать свои абсолютные миссии и воспитание детей. Смогут ли они найти правильный баланс между своими важными задачами и уходом за детьми в этом великолепном готическом мире?