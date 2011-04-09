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Постер сериала Лучшая в мире первая любовь
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Киноафиша Сериалы Лучшая в мире первая любовь

Лучшая в мире первая любовь (2011 - 2011)

Sekai-ichi Hatsukoi 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Десять лет назад Рицу Онодора впервые влюбился, но это оказалось неудачным опытом. Он признался в своих чувствах парню, который был объектом его симпатии, но ничего не вышло, и Рицу вскоре забыл о своей первой любви, поклявшись больше никогда не влюбляться. Сейчас Рицу уволился из компании своего отца, где работал литературным редактором, потому что коллеги считали, что он достиг всего лишь благодаря связям. Ему это не нравилось, и он решил устроиться в другую компанию. Однако вместо того, чтобы работать в литературном отделе, его отправили в отдел сёдзе манги, а его начальником оказался... угадайте, кто?

В ролях
В ролях
Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Такаси Кондо
Tomoaki Maeno
Кэнъю Хориути
Кэнъю Хориути
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Лучшая в мире первая любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Лучшая в мире первая любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 12 эпизодов
 
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