Десять лет назад Рицу Онодора впервые влюбился, но это оказалось неудачным опытом. Он признался в своих чувствах парню, который был объектом его симпатии, но ничего не вышло, и Рицу вскоре забыл о своей первой любви, поклявшись больше никогда не влюбляться. Сейчас Рицу уволился из компании своего отца, где работал литературным редактором, потому что коллеги считали, что он достиг всего лишь благодаря связям. Ему это не нравилось, и он решил устроиться в другую компанию. Однако вместо того, чтобы работать в литературном отделе, его отправили в отдел сёдзе манги, а его начальником оказался... угадайте, кто?