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Киноафиша Сериалы Он просто чудо

Он просто чудо (2025 - …)

On prosto chudo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Костя — необычный обаятельный парень, который знает о мире вокруг не так много. Лёха — уличный художник, который думает, что понял про этот мир всё. Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернёт их представления о мире с ног на голову. Каждый день Костя и Лёха будут открывать друг другу и окружающим новые грани жизни. И каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.

В ролях
В ролях
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Андрей Максимов
Андрей Максимов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Анна Завтур
Анна Завтур
Григорий Верник
Григорий Верник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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