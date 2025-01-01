Костя — необычный обаятельный парень, который знает о мире вокруг не так много. Лёха — уличный художник, который думает, что понял про этот мир всё. Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернёт их представления о мире с ног на голову. Каждый день Костя и Лёха будут открывать друг другу и окружающим новые грани жизни. И каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.